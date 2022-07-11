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اليمن والمساعدات السورية على طاولة مجلس الأمن اليوم

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:22 م
اليمن والمساعدات السورية على طاولة مجلس الأمن اليوم الامين العام للامم المتحدة ووزير خارجية اليمن
كتبت: هند المغربي

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يعقد مجلس الأمن اليوم الإثنين 11 يوليو جلسة إحاطة مفتوحة تعقبها مشاورات مغلقة بشأن اليمن، ومن المتوقع تقديم إحاطات من مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبرج ومساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية جويس مسويا، ويطلع اللواء مايكل بيري، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة (UNMHA) ، خلال المشاورات، وفق تقرير مجلس الأمن.
 
ووفق التقرير: "قد يصوت أعضاء المجلس على مشروع قرار يعيد تفويض آلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا، بعد أن فشل التصويت في 8 يوليو، وفشل المجلس في إعادة تفويض الآلية بعد أن استخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع قرار إيرلندي - نرويجي حصل على 13 صوتًا مؤيدًا، ولم يحصد القرار الثاني، الذي اقترحته روسيا، الأصوات المطلوبة، بعد أن حصل على صوتين".

الأمم المتحدة

مجلس الأمن

سوريا

اليمن



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