الناس مش عايزة تطلع من البحر.. شط الإسكندرية زحمة موت في العيد (فيديو وصور)

الإسكندرية -فريق المحافظات

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من أمام الشواطئ بالإسكندرية، والتى شهدت زحاما كبيرا خلال عيد الأضحى"، الناس مش عايزة تطلع من البحر.. شط اسكندرية زحمة موت فى ثالث أيام العيد.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أن أغلب شواطئ المدينة كاملة العدد فى اليوم الثالث لـ عيد الأضحى المبارك، وامتلاء أغلب الشواطئ عن آخرها وتوقف استقبال زائرين جدد.

وأضافت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، أن شواطئ بحرى، وشاطئ الأنفوشي المجاني، وكذلك شاطئ المكس العام، مازال بها أماكن متاحة للدخول.

ويبلغ عدد شواطئ محافظة الإسكندرية 61 شاطئا تتراوح أسعار الدخول ما بين 5 جنيهات إلى 25 جنيهًا حسب شريحة كل شاطئ مميز سياحى أو عام على أن يشمل سعر التذكرة الدخول للشاطئ، والحصول على كرسي وطرابيزة وشمسية، وذلك إضافة إلى شاطئ المندرة والأنفوشي، اللذان تم تخصيصهما لتقديم خدماتهم بشكل مجاني أمام المواطنين وكذلك شاطئ المندرة لاصحاب ذوى الهمم والمكفوفين.

ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء تكثيف أعمالها من رفع كفاءة الشواطئ والحدائق وتنسيق وتقليم الأشجار وتسوية المسطحات الخضراء، بالإضافة إلى رفع أى مخلفات بها وذلك لإضفاء مظهر حضارى وجمالى يليق بمحافظة الإسكندرية عروس البحر الأبيض المتوسط أمام مواطنيها وزائريها.

ويقدر سعر تذكرة الشواطئ "العامة" وعددها 6 شواطئ هي 5 جنيهات للفرد تشمل "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفي حالة طلب أدوات إضافية تكون كالتالي: "شمسية 3 جنيهات – كرسي 2 جنيه – ترابيزة 2 جنيها".

بينما شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئًا فيبلغ سعر تذكرتها 10 جنيهات للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه"، ويسمح لمن يملك أدوات بالدخول بعد سداد 2 جنيها للفرد.

أما سعر تذكرة الشواطئ "المميزة"، وعددها 21 شاطئا، فيقدر بـ 15 جنيها للفرد شاملة "معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيهات.

ويبلغ سعر تذكرة الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ 25 جنيها للفرد شاملة الحصول على كرسي وشمسية لكل 4 أفراد واستخدام دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسي إضافي بقيمة 5 جنيهات وللشمسية 10 جنيهات.

يذكر أن يوجد شاطئين مجانيين، هما "المندرة المجاني" و"سيد درويش المجاني" الأنفوشي سابقا، ويسمح فيها بدخول الرواد مجانا والحصول على شمسية وكرسي واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس مجانا.