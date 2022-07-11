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المفوضية الأوروبية: عقوبات الاتحاد على روسيا لا تؤثر على السلع

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:55 م
المفوضية الأوروبية: عقوبات الاتحاد على روسيا لا تؤثر على السلع اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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أيدت كل من المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية قرار كندا حول مسألة إعادة توربينات خط أنابيب الغاز نورد ستريم الروسية إلى ألمانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وعلق ممثل المفوضية الأوروبية يوهانس بارك حول مسألة إعادة توربينات خط أنابيب الغاز نورد ستريم الروسية، قائلا: كنا نراقب هذا الوضع عن كثب وأحطنا علما بقرار كندا إعادة هذا التوربينات إلى ألمانيا بعد الصيانة التي تم إجراؤها في كندا، لافتا إلى أن هذه العودة يجب أن تزيل أحد الأعذار للحد من إمدادات الغاز.

وأوضح ممثل المفوضية الأوروبية أنه فيما يتعلق بالعقوبات، لا يسعني إلا أن أذكركم بأن نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا لا تؤثر على السلع والتقنيات المتعلقة بنقل الغاز الطبيعي.

فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم قرار السلطات الكندية بإعادة التوربينات الخاصة بشركة نورد ستريم إلى ألمانيا.

 

 


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