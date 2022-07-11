الطب البيطرى يشرف على نقاط الذبح خلال عيد الأضحى المبارك بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قامت مديرية الطب البيطرى بالإسماعيلية بناء على توجيهات اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية بالإشراف التام على المجازر الحكومية بالمحافظة، ونقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة خلال عيد الأضحى المبارك، للحفاظ على صحة المواطنين، والتأكد من سلامة الأضاحي. وكذلك بالمتابعة والإشراف الكامل على شوادر بيع حيوانات الأضاحى الحية، والإشراف عليها خلال أيام الذبح أثناء ايام عيد الاضحى المبارك، حيث يتم الكشف على الحيوان الحى والذبح داخل نقاط الذبيح المنتشرة بالمحافظة وعددهم ( 5 نقطة ذبيح بحى أول، وعدد 12 نقطة ذبيح بحى ثان، وعدد 10 نقطة ذبيح بحى ثالث ) وتحت إشراف طبى كامل، كما تم تحديد طبيب بيطرى لكل نقطة ذبيح بالمحافظة، وكذلك التنسيق مع رؤساء الأحياء الثلاثة لرفع المخلفات دوريًا أولًا بأول.



و من جانبه أكد الدكتور حامد الأقنص مدير مديرية الطب البيطرى بالمحافظة أن المديرية المتمثلة فى الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر، تقوم بالتفتيش على منافذ بيع اللحوم التابعة للمحافظة البالغ عددها 7منافذ على مستوى المحافظة والتى تقوم ببيعِ اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.



و أضاف أن مديرية الطب البيطرى تقوم بتزويد المستشفيات، والنوادى، ومراكز رعاية الشباب، ودور المسنين ودار الأيتام بأطباء متواجدين للكشف على المنتجات الغذائية؛ للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة لهم.



وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارا بفتح المجازر الحكومية أمام المواطنين بدائرة المحافظة يوم العيد؛ لذبح الأضاحى وتوقيع الكشف الطبى عليها مع إعفائهم من الرسوم المحصلة بالمجازر.