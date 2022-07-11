السعودية تعلن جاهزية طرقها بالمدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن بعد المناسك

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أكد فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة اليوم الإثنين جاهزية كافة الطرق المؤدية للمدينة المنورة بعد أن قامت الوزارة بتنفيذ عدد من أعمال الصيانة الوقائية ومبادرات السلامة على طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة السريع، وذلك استعداداً لموسم حج العام 1443هـ، والإسهام في ضمان سلامة وصول ضيوف الرحمن وسهولة تنقّلهم إلى المشاعر المقدسة.



وأوضح فرع الوزارة وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" - أن مشاريع أعمال الصيانة الوقائية على طريق المدينة المنورة مكة المكرمة السريع خلال عام 2021 / 2022 بلغت قرابة 6 مشاريع، إذ تم الانتهاء من 3 منها، ويتبقّى 3 أخرى جار العمل على استكمالها، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيها 75%.



وأضاف الفرع أن الأعمال التي تم تنفيذها على طريق المدينة المنورة - مكة المكرمة السريع شملت كشط وإعادة سفلتة بطول 121 كم، وتنفيذ الدهانات على مسافة 196 كم من أجزاء الطريق، وتنفيذ حواجز معدنية بطول 8550 متراً طولياً، وتنفيذ حواجز خرسانية بطول 8 آلاف و226 متراً طولياً، وتنفيذ السياج السلكي بطول 3 آلاف و330 متراً طولياً، إضافةً إلى تركيب حواجز معدنية بنظام الأسطوانات الماصة للصدمات بطول 1600 متراً طولياً، وتحسين وتطوير 5 تقاطعات سطحية.



وفي سياق متصل، وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية هدية خادم الحرمين الشريفين من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وبمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم بأكثر من 76 لغة عالمية، على الحجاج المغادرين إلى بلادهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي وميناء جدة الإسلامي ومختلف المنافذ البرية والبحرية، والعاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.