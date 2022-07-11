اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 05:11 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الجيش الوطني الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين

الإثنين، 11 يوليه 2022 04:00 م
الجيش الوطني الصومالي ينفذ عمليات عسكرية ضد الإرهابيين الجيش الصومالى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت قوات الجيش الوطني الصومالي خلال الساعات الماضية، عملية عسكرية ضد إرهابيي ميليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة في مناطق بمحافظة جدو بولاية جوبالاند الصومالية.


ووفقا لوكالة الأنباء الصومالية اليوم الاثنين كان الهدف من العملية العسكرية القضاء على فلول مليشيات الشباب المرتطبة بتنظيم القاعدة التي تسعى إلى إلحاق الأذى بالسكان المحليين.


يذكر أن الجيش الوطني قد كثف في الآونة الأخيرة من العمليات العسكرية للقضاء على فلول مليشيات الشباب المتطرفة التي تتواجد في المناطق القليلة المتبقية على أيدي المتمردين.


الصومال

الجيش الصومالي

الإرهاب فى الصومال

ميليشيات الشباب الصومالية

تنظيم القاعدة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة