اعرف مبادرات وبرامج الدولة فى قطاع الموارد المائية والرى فى 6 نقاط

كتبت أسماء أمين

نفذت الدولة المصرية العديد من البرامج والمُبادرات فى قطاع الموارد المائية والرى خلال 8 سنوات ، مما يؤكد اهتمام الدولة بتحقيق الأمن المائى وتوفير متطلبات الأمن الغذائى، وفق رؤية متكاملة، باعتباره جزء لا يتجزأ من الأمن القومى، حيث تتبنى الدولة الأمن القومى بمفهومه الشامل. ومنها :

1-ترشيد استخدام الموارد المائية من خلال مشروعات تأهيل الترع والمساقى، إذ يعد المشروع القومى لتأهيل الترع، أحد أهم المشروعات القومية الطموحة التى تنفذها الدولة حالياً، بهدف تعظيم الاستفادة من المياه وتوفير الاحتياجات المائية لكافة القطاعات، وكذا توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة حيث أن هذا المشروع من المشروعات كثيفة العمالة

2- تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 5242 كم فى مختلف المحافظات، وفرت أكثر من 3 مليون يومية عمل (مباشرة وغير مباشرة

3-الانتهاء من تأهيل مساقى أطوال تصل إلى 77 كم

4- تطبيق نظم الرى الحديث فى زمام1.4 مليون فدان فى الأراضى القديمة

5- تأهيل المنشآت المائية حيث تم تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها، بتكلفة تبلغ حوالى 526 مليون جنيه منذ عام 2016 وحتى عام 2021.

6- إعادة استخدام المياه وقد تم الانتهاء من إنشاء محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتى تعتبر المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بطاقة 5.6 مليون م٣/ يوم، وهى تضم 4 وحدات بتصرف 1.40 مليون م٣/ يوم/ وحدة.