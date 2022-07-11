إقبال على مجازر كفر الشيخ لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى.. بث مباشر

كفر الشيخ - محمد سليمان

رصدت عدسة "اليوم السابع"، اليوم الإثنين، في اليوم الثالث من أيام عيد الأضحى، استمرار استقبال 16 مجزرا ونقطة ذبح بالمدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، توافد الأهالي والجمعيات لذبح الأضاحي مجاناً، وتقديم كافة الخدمات البيطرية، والكشف الظاهري على الماشية، والكشف على اللحوم بعد الذبح، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.





قال الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر،، إن عدد الأضاحي التي استقبلتها المجازر ونقاط الذبح، اليوم الإثنين، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، 100 أضحية وما زال العمل مستمرا في جميع المجازر.

وأضاف مغنم، أنه يتم الكشف على الأضاحي قبل وبعد الذبح للتأكد من توافر جميع الشروط الصحية وصاحبتها للاستهلاك، وتأتي المحافظة فى الترتيب الثانى على مستوى الجمهورية فى عدد الأضاحي بالمجازر الحكومية حتى الآن، بفضل تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ باجمالى 1140أضحية، خلال يومي العيد.

قال الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، إن هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين فى ذبح أضحياتهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحي المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبد اللاه، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحي وإجراء الكشف البيطري عليها ظاهراً لضمان سلامتها، وخلوها من العيوب، إضافة للشروط الشرعية للأضحية.



وأضاف الدكتور أسامة عوض، مدير المجازر، نقدم عددا من الخدمات لأهالى المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبى الظاهرى على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح، وفى حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالى هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحى مجاناً، والمجزر به كافة الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها فى حالة انقطاع المياه، ولكن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب.







