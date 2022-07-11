إصابة طفل في انفجار أنبوبة غاز بمنزل و4 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في عدد من الحوادث على عدد من الطرق، كما أصيب طفل بحروق من الدرجة الثانية، لانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية تابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارات بوقوع عدد من الحوادث على عدد من الطرق بالمحافظة، أدت لإصابة 4 أشخاص، وإصابة طفل بحروق لإنفجار أنبوبة غاز.