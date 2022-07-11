إصابة طفل في انفجار أنبوبة غاز بمنزل و4 آخرين في حوادث متفرقة بكفر الشيخ

أصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة في عدد من الحوادث على عدد من الطرق، كما أصيب طفل بحروق من الدرجة الثانية، لانفجار أنبوبة غاز بمنزل بقرية تابعة لمركز دسوق، بمحافظة كفر الشيخ.
تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة، إشارات بوقوع عدد من الحوادث على عدد من الطرق بالمحافظة، أدت لإصابة 4 أشخاص، وإصابة طفل بحروق لإنفجار أنبوبة غاز.
كما أصيب الطفل أحمد مصطفى جمال الدين، 7 سنوات، بحروق من الدرجة الثانية نتيجة انفجار أنبوبة غاز منزلي بقرية شباس الشهداء، التابعة لمركز دسوق، ونقلته سيارة الاسعاف، لمستشفى دسوق العام، لتلقي الاسعافات اللازمة.
كما أصيب " محمد.ا.ن"، 22 سنة، و" أحمد.ك.ي"، 23 سنة في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق الرياض الزراعي عند شونة غلال المثلث، أدى لاصابتهما بكدمات وسحجات، كما أصيب " أحمد.م" 35 سنة، في حادث تصادم توك تةوك بدراجة نارية،ب طريق الكراكات الحامول عزبة حسين سليمان، وأصيب " جمال.م.ل" 23 سنة، بإصابات متفرقة في حادث سير بعد كمين القرضا اتجاه كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام، والحامول المركزي.
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