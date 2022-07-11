اليوم السابع
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الإثنين، 11 يوليه 2022 02:36 م
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إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة

الإثنين، 11 يوليه 2022 02:03 م
إصابة شخصين فى حادث تصادم توك توك وتروسيكل بمركز الدلنجات بالبحيرة إسعاف - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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أصيب منذ قليل شخصان إصابات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر وقوع حادث تصادم دراجتين بخاريتين توك توك وتروسيكل، بأحد الطرق الفرعية في مركز الدلنجات بالبحيرة 

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى الدلنجات العام "حسين ا. ح "38 سنه بجرح رضي بالساق الايسر وكدمات متفرقه بالجسم و" يوسف س. ح 13 سنه مصاب جرح تهتك بالجانب الخلف بالساعد الأيمن وتهتك بعضلات الساق، وذلك أثر وقوع تصادم دراجتين بخارتين  "موتسكل و توكتوك" بطريق الحدادين ـ الدلنجات.

وجاري عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمه حتى تمام تعافيهما، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لاحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة

 

 


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