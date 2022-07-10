مصرع طفل غرقا بمركز إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة

البحيرة - ناصر جودة

لقى طفل مصرعه اليوم الأحد غرقا بشاطئ إدكو بالبحيرة فى ظروف غامضة، وكان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين استقبال مستشفى ادكو العام حامد.ا.ر 13 سنة مقيم بمركز ادكو جثة هامدة اثر اصابته باسفكسيا الغرق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى غرفة حفظ الموتى بالمستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.

يذكر أن مركز رشيد بالبحيرة قد شهد مصرع صياد غرقا إثر سقوطه من أعلى مركب صيد بالقرب من بوغاز رشيد بالبحيرة.

وبالفحص تبين غرق " رمضان ع.ا" 14 سنة ومقيم بمركز أدكو ويعمل صياد على مركب باسم "الحاج على" وذلك اثر سقوطه من أعلى المركب خلال رحلة الصيد أمام ساحل رشيد على البحر المتوسط. وكثفت الأجهزة التنفيذية من جهودها للبحث عن المتوفى وتم انتشال جثته.