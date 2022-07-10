7 أطعمة تحسن مودك.. تناولها في عيد الأضحى

كتبت ميرفت رشاد

تلعب الأطعمة دورًا رئيسيًا في موازنة الحالة المزاجية المختلفة سواء كانت سعيدة، أو حزينة، أو غاضبة، أو مكتئبة، أو قلقة، لقد درس الباحثون القليل من الأطعمة والمغذيات التي يمكن أن ترتبط بصحة الدماغ، قامت الطبيبة النفسية المتخصصة بالتغذية ، الدكتورة أوما نايدو ، بإدراج 7 أطعمة من شأنها أن تساعد في تخفيف قلقك، وتجعلك تشعر بالهدوء والاسترخاء خلال فترة عيد الأضحى، وفقا لما نشره موقع " indianexpress".

7 أطعمة هتحسن مزاجك فى عيد الأضحى :

الخضراوات:

من المعروف أن الخضراوات مثل اللفت والسبانخ والبنجر والبروكلي وغيرها تساعد في التحكم في القلق.

العنب البري:

العنب البري غني بمضادات الأكسدة وفيتامين ج - المعادن التي تخفف من القلق بشكل فعال.

الأطعمة المخمرة:

غالبًا ما يكون القلق مصحوبًا بأعراض في الجهاز الهضمي، تساعد الأطعمة المخمرة في تخفيف تلك الأعراض عن طريق تقليل التهاب الأمعاء.

المكسرات والبذور:

توفر مصادر البروتين مثل المكسرات والبذور الأحماض الأمينية ، التي يحولها الجسم إلى ناقلات عصبية ترفع المزاج، مثل السيروتونين .

البقوليات:

تشمل بعض البقوليات المتاحة بشكل شائع البازلاء والحمص والفول الصويا وما إلى ذلك.



الأعشاب والتوابل:

الأعشاب والتوابل التي يمكن أن تساعد في إدارة القلق تشمل الكمون والثوم والكركم والليمون والريحان وغيرها.

الشوكولاتة الداكنة:

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مركبات الفلافونول مثل الابيكاتشين والكاتشين، هذه مركبات نباتية تعمل كمضادات للأكسدة ومن المعروف أنها تقلل من القلق.