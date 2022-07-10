وفاة نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية وأمين صندوق نقابة المهندسين بكفر الشيخ

نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهندس سمير عاشور الصاوي، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، وأمين صندوق نقابة المهندسين، والذي وافته المنية، اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وسيتم دفن جثمانه غداً الاثنين، عقب صلاة الظهر، بعزبة لبيب بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ.

كما نعى مجلس نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المهندسة بثينة الحسيني عبدالوهاب، نقيب المهندسين، وأعضاء مجلس الإدارة.