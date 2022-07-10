اليوم السابع
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وفاة نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية وأمين صندوق نقابة المهندسين بكفر الشيخ

الأحد، 10 يوليه 2022 05:15 م
وفاة نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية وأمين صندوق نقابة المهندسين بكفر الشيخ المهندس سمير عاشور الصاوي
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، المهندس سمير عاشور الصاوي، نائب مدير هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ، وأمين صندوق نقابة المهندسين، والذي وافته المنية، اليوم الأحد، ثاني أيام عيد الأضحى.

سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، وسيتم دفن جثمانه غداً الاثنين، عقب صلاة الظهر، بعزبة لبيب بقرية أريمون التابعة لمركز كفر الشيخ.

كما نعى مجلس نقابة المهندسين بمحافظة كفر الشيخ برئاسة المهندسة بثينة الحسيني عبدالوهاب، نقيب المهندسين، وأعضاء مجلس الإدارة.

 

 

 


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