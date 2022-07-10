وصلة مزاح تنتهي بمشاجرة وإصابة شخص فى المطرية

كتب محمود عبد الراضي

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على المتهم بالاعتداء على شخص بسكين، خلال مشاجرة، بعد وصلة مزاح بينهما في المطرية، وتم إحالته إلى النيابة التي قرتر حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) مـصاب بجـــروح متفرقة بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحـــص تبين حدوث مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص (مقيم بدائرة القسم) مـصـاب بجرح سطحــى باليد اليســـرى بسبب المزاح فيما بينهما تطورت لمشاجـــرة تعدى خلالها الأخير على المجنى عليه بالضرب بإستخدام سلاح أبيض سكين، نتج عن ذلك إصابته المشار إليها ولاذ بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطـــه وبحوزته السلاح المُستخــدم، وبمواجهتــه إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة التحقيق..