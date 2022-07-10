هيئة الدواء تضبط 180 مخالفة فى حملات خلال يوليو الجارى

كتب ــ وليد عبد السلام

شنت هيئة الدواء المصرية، وفروعها بالمحافظات، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية مكثفة على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو الجارى وحتى الآن، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبرى.

وقامت الحملات بالمرور على ما يقرب من 1500 مؤسسة صيدلية، ما بين صيدليات عامة وخاصة ومخازن الأدوية وشركات توزيع، وتم ضبط ما يقارب الـ 180 مخالفة متنوعة، ما بين محاضر غش تجارى، وأدوية مخالفة مهربة وغير مسجلة بهيئة الدواء المصرية، ومحاضر عدم تواجد المدير الصيدلى المسئول أو من ينوب عنه، ومزاولة مهنة بدون ترخيص.

كما تمكن مفتشى فرع هيئة الدواء المصرية بمحافظة المنوفية من ضبط مكان غير مرخص يدار كصيدلية، وتم تحرير محضر شرطة بذلك وغلق وتشميع المكان بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتمكن مفتشى الهيئة بمحافظة القليوبية من ضبط مخزن غير مرخص بنطاق مدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية يقوم بالاتجار بتلك المستلزمات الطبية، حيث تم تحريز كمية من المستلزمات الطبية منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية ومجهولة المصدر وبدون فواتير وكمية من المستلزمات الطبية الخاصة بالعيون المعدة للتغليف على أنها معقمة بخلاف الحقيقة، والتى قدرت قيمتها المالية التقديرية بما يقارب مليون جنية مصرى.

كما تم تحرير 5 محاضر شرطة بشأن مخالفة تداول الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية وذلك بصيدليات قرى 3 محافظات.

وتمكن مفتشو وحدة الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالأدوية من ضبط القائمين على ترويج أدوية غير مسجلة بهيئة الدواء المصرية عبر إحدى الصفحات الإلكترونية التابعة لإحدى الصيدليات بالمخالفة للقانون.

وتم خلال الحملات إعلام واطلاع المتواجدين بالمؤسسات التى تم المرور عليها بكافة المنشورات الصادرة من هيئة الدواء المصرية الخاصة بالسحب والتحريز ومنشورات الغش التجارى والمدعمة بالصور للتفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة أو المغشوشة والتى يتم تحديثها بشكل دورى على الموقع الرسمى لهيئة الدواء المصرية، وتوضيح سبل التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 15301 أو موقع الهيئة الرسمى على الشبكة الدولية (www.edaegypt.gov.eg ). يأتى ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وانطلاقا من الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء مما يعود بالنفع على صحة المواطن المصري.