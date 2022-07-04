اليوم السابع
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هيئة الدواء تكشف طرق إيقاف نزيف الدم من الأنف.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 يوليه 2022 01:10 م
هيئة الدواء تكشف طرق إيقاف نزيف الدم من الأنف.. اعرف التفاصيل هيئة الدواء المصرية
كتب ـ وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية عن 6 خطوات للسيطرة على نزيف الأنف حال حدوثه:​
 
١ - الجلوس.​
٢ - غلق فتحة الأنف عن طريق الضغط على الجزء الناعم من الأنف.​
٣ - إمساك الأنف لمدة 10 دقائق.​
٤ - تمايل قليلاً إلى الأمام مع الاستنشاق والزفير ببطء باستخدام الفم.​
٥ - إزالة اليد من على الأنف بعد مرور 10 دقائق.​
٦ - التحقق من توقف النزيف وإذا لم يحدث ذلك كرر الخطوات من جديد.​
 
ونصحت هيئة الدواء المصرية بعدم النوم على الظهر عند محاولة إيقاف نزيف الأنف، حيث يؤدي ذلك إلى ابتلاع وازعاج المعدة كما تنصح بالرجوع إلى مقدم الرعاية الصحية إذا كان النزيف لا يتوقف أو إذا كان هناك جسم غريب عالق في الأنف. ​
 
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الصحه
 

 


الصحة

نزيف الدم

الانف



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