مصرع طفل غرقا بمياه ترعة المرصفاوية بشبين القناطر

وصرحت النيابة بدفن جثمان المتوفي بعد انتهاء أعمال الطب الشرعي، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، اخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع طفل غرقا بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى بالقليوبية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "محمد أ ع"، 12 سنة، بمياه ترعة المرصفاوية بكفر شبين دائرة مركز شرطة شبين القناطر، وذلك أثناء نزوله للاستحمام هو ونجل عمه، بمياه الترعة ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار ولقي مصرعه غرقا، وجرى انتشال الجثة بمعرفة الأهالي.

وصرحت النيابة بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي، وشيع العشرات من أهالي قرية كفر شبين الجثة لمثواها الأخير من مسجد الجمعية الزراعية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.