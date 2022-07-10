مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة وغرقها بكفر الشيخ

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة و إسعاف كفر الشيخ، اشارة تفيد بانقلاب وغرق سيارة بالكوبري الأزرق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الاسعاف، لموقع الحادث، وانتقلت عدد من الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين، وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي مصرع رجب صبحي الحداد، 58سنة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من لؤي رجائي، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد مصطفى رجب، 55سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.