اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 01:54 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة وغرقها بكفر الشيخ

الأحد، 10 يوليه 2022 01:33 م
مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة وغرقها بكفر الشيخ حادث تصادم - أرشيفية
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في انقلاب وغرق سيارة بالكوبري الأزرق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الاسعاف، لموقع الحادث، وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

تلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، وغرفة مديرية الصحة و إسعاف كفر الشيخ، اشارة تفيد بانقلاب وغرق سيارة بالكوبري الأزرق بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الاسعاف، لموقع الحادث، وانتقلت عدد من الأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع شخص وإصابة اثنين أخرين، وجرى نقل جثة المتوفى والمصابين لمستشفى كفر الشيخ العام.

وتبين من التقرير الطبي مصرع رجب صبحي الحداد، 58سنة،   وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف النيابة، وإصابة كل من لؤي رجائي، 50 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد مصطفى رجب، 55سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

 

 

 
 
 

 


كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

اخبار الحوادث

مستشفى كفر الشيخ

تقرير طبي



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة