مصرع شاب فى حادث تصادم دراجة نارية بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

لقى شاب مصرعه بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدمينى مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، يفيد من مصرع شاب يبلغ من العمر 19 عاما ومقيم بقرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، وذلك فى حادث تصادم دراجة نارية فى ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.