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مصرع شاب سقط بسيارته فى بحر سيف بالمنوفية

السبت، 09 يوليه 2022 05:12 م
مصرع شاب سقط بسيارته فى بحر سيف بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية- محمد فتحى

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لقي شاب بإحدى قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه، عقب سقوطه بسيارته في بحر سيف المار بالمركز، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب إثر سقوطه بسيارته في بحر سيف بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب المتوفي يدعي "ك.ب" ومقيم بصفط جدام التابعة لمركز تلا، حيث سقط بسيارته في بحر سيف، وتم انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفي تلا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

 


محافظة المنوفية

مدير أمن المنوفية

مصرع شاب

بحر سيف



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