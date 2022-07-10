مصرع شاب غرقا خلال السباحة في نهر النيل بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

تعرض شاب للغرق بنهر النيل في العياط، وكشفت تحريات رجال المباحث أن الشاب خلال الاستحمام بنهر النيل فقد حياته لعدم إجادته السباحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

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تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد غرق أحد الأشخاص في نهر النيل بالعياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن شابا تعرض للغرق لعدم إجادته السباحة، وتم تحديد هويته وانتشال جثته، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

يذكر أن الغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.