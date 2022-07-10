مش شرط لحمة فى العيد.. اعرف فوائد سمك السلمون على صحتك ومناعتك

كتبت نهير عبد النبى

عيد الأضحى معروف بتناول اللحوم والفتة ولكن الاكثار فى هذه الاكلات قد يعرضك لمشاكل صحية خطيرة لذلك ينصح باستبدالها بالاسماك ويعتبر أفضل أنواع الأسماك هو سمك السلمون حيث يحتوى سمك السلمون على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض والفيروسات، كما أنه يحد من خطر الاصابة بالأمراض والفيروسات وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد تناول سمك السلمون هى:

-السلمون غني بأحماض أوميجا 3 الدهنية طويلة السلسلة ، والتي ثبت أنها تقلل الالتهاب ، وتخفض ضغط الدم ، وتقلل من عوامل الخطر للإصابة بالأمراض

-سمك السلمون غني بالبروتين عالي الجودة مثل دهون أوميجا 3 ، يعتبر البروتين من العناصر الغذائية الأساسية التي يجب أن تحصل عليها من نظامك الغذائي.

يلعب البروتين عددًا من الأدوار المهمة في جسمك ، بما في ذلك مساعدتك على الشفاء بعد الإصابة ، وحماية صحة العظام ، والحفاظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن ومع تقدمك في السن .

-سمك السلمون مصدر ممتاز لفيتامينات ب.

يعتبر سمك السلمون مصدرًا ممتازًا للعديد من فيتامينات ب التي يحتاجها جسمك لإنتاج الطاقة ، والسيطرة على الالتهابات وحماية صحة القلب والدماغ

-السلمون يحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم، ويساعد البوتاسيوم في إدارة ضغط الدم وقد يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية .

- يساعد تناول سمك السلمون بانتظام في الحماية من أمراض القلب ويرجع ذلك ، في جزء كبير منه ، إلى قدرة السلمون على زيادة مستويات أحماض أوميغا 3 الدهنية في الدم .

-بالإضافة إلى حماية صحة الدماغ ، تشير بعض الدراسات الواعدة إلى أن سمك السلمون يمكن أن يدعم الصحة العقلية ، وذلك بفضل محتواه من أحماض أوميغا 3 الدهنية.