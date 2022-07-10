محافظ القليوبية: حملات لرصد مخالفات البناء والتعدى على الأراضى الزراعية

القليوبية إبراهيم سالم

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بانه سيتم عمل حملات مفاجئة لرصد أى مخالفات بناء وتعديات على الأراضى الزراعى وأملاك الدولة مكلفا وحدة المتغيرات المكانية برصد أى تعديات على مدار الساعة، خاصة خلال فترة الإجازات والعطلات الرسمية.

وأكد محافظ القليوبية ،على رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للتصدى لأى محاولة للبناء المخالف خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على رؤساء المدن والوحدات القروية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أى أعمال بناء مخالف والتعامل الفورى معها مؤكدًا على محاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة على الفور مشيداً بوحدة المتغيرات المكانية التى ترصد على مدار الساعة أى تعديات، ويتم إبلاغ رؤساء المدن والوحدات المحلية والاجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وكلف رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة على مدار الساعة من خلال الحملات أى تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.