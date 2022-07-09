محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتابعان سير العمل فى المجازر بأول أيام عيد الأضحى

واستهل "المحافظ" ورئيس الجامعة، جولتهما بتفقد مجزر بمنطقة كفر سعد بمدينة بنها، وأشرفَ علي أعمال ذبيح 5 عجول تابعة لمديرية التضامن الإجتماعي، موجهاً بتوزيعها علي الأُسر الأكثر احتياجاً بالمحافظة، كما اطمأن علي نظافة المجزر، مؤكداً علي استقبال الأضاحي من المواطنين والذبيح مجاناً، يُذكر أن هذا المجزر تبلغ مساحته الإجمالية 4900م2، ويضُم صالتين للذبيح، تبلغ مساحة كلاً منها 360م2، فضلاً عن عنبر لاستقبال الحيوانات، وغرفة للإعدام ومحرقة.

كما تفقدا أيضاً مجزر كفر الجزار بمدينة بنها، والذي يقع على مساحة 2800 متر مربع وتم رفع كفاءته ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة، وتخصيص عنبر الذبح الكبير ليصبح نصف آلي، وتبلغ مساحته الإجمالية 2200 متر مربع بطاقة إنتاجية 1500 رأس فى الشهر.

وتفقد "المحافظ"، المجزر وتحدث إلي المواطنين ووجه القائمين علي المجزر بحسن استقبالهم وذبح الأضاحي بالمجان وذلك للحفاظ على البيئة وسلامة وصحة المواطنين.

ثم استكمل "الهجان"، جولته بتفقد مجزر شبرا شهاب (النصف ألي- آلي- يدوي) التابع للقوات المسلحة بمدينة القناطر الخيرية، والمقام علي مساحة 10 أفدنه بطاقه استيعابية للذبيح 150 رأس ماشية في اليوم، و24 ألف رأس ماشيه سنوياً، وطاقة 200 رأس ضأن يومي، 30 ألف رأس سنوياً، كما يتكون المجزر من نفق تجميد بطاقة 5 طن فى الدورة لعدد 2 نفق، بالإضافة إلى 4 ثلاجات حفظ للحوم سعة 300 طن يومياً، كما يحتوي المجزر علي 2 ساحة انتظار مواشي تسع لـ 150 رأس، ويحتوي أيضاً علي 2 محطة معالجة مياه ليتم معالجة المياه المستخدمة في عملية الذبيح لاستخدامها في الزراعة، ويقدم المجزر خدماته للمواطنين بالمجان خلال أيام عيد الأضحى.

وأكد محافظ القليوبية، أن مجازر المحافظة جاهزة لاستقبال أضاحي المواطنين خلال أيام العيد مجاناً، فضلاً عن التواجد المكثف للأطباء البيطريين داخل المجازر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح، لافتاً بأن جميع العنابر والمجازر التابعة للمحافظة تعمل بكامل طاقتها.



جانب من الجولة بمجازر القليوبية



خلال الجولة بالكجازر



مجازر القليوبية تستقبل الأضاحي