ضبط 2 طن و600 كيلو ملح يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمى بالمحلة

الغربية عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربية، حملة تموينية بمركز المحلة من مفتشى الرقابة التجارية تحت إشراف عيد عبدالله وكيل المديرية وعادل الكفافى مدير عام التجارة الداخلية وعضوية محمد فوزى وأحمد فاروق وتامر الأشعل من كبار مفتشى الرقابة التجارية بالمديرية.

وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب مصنع طحن وتعبئة ملح طعام وذلك لإدارته منشأة بدون ترخيص وحيازته بقصد الانتاج شكائر ملح طعام مجهول المصدر غير مصحوب بالمستندات ومشتبه فى صلاحيته، تم التحفظ على الكمية موضوع الضبط وقدرها 2طن ملح طعام.

كما تم ضبط صاحب مخزن ومنفذ بيع وتوزيع مواد غذائية وذلك لحيازته وعرضه بقصد البيع عبوات ملح طعام أنواع وأوزان مختلفة مجهولة المصدر غير مصحوبة بالمستندات ومشتبه فى صلاحيتها بمخزن غير مرخص تم التحفظ على كمية قدرها طن و600 كجم.

حرزت المضبوطات على ذمة المحاضر تحت تصرف النيابة العامة لحين صدور قرار من النيابة بشأنها.