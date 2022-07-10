حملات تموينية للرقابةِ على الأسواق والمحال التجارية بالإسماعيلية.. صور

نظمت مديرية التموين و التجارة الداخلية بالإسماعيلية، اليوم الأحد ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حملةٍ تموينية؛ للمرور على عدد من منافذ بيع الخضر و الفاكهة للتأكد من توافرها وبجودة متميزة و بأسعار مخفضة، للمواطنين خلال إجازة العيد.
كما تم المرور على المحلات التجارية (السوبر ماركت)؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، و الرقابة على الأسعار و عدم احتكار السلع و التلاعب بأسعارها،بالإضافة للمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من انتظام العمل بها، و الإعلان عن مواعيد التشغيل، و نظافة أدوات العجن، و إنتاج خبز مطابق للمواصفات و الأوزان القانونية وإعطاء بون الصرف للمواطن و الالتزام بالحصص التموينية المُقررة.
كذلك المرور على عدد من محطات تموين السيارات بالوقود؛ للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية، و عدم احتكارها و التلاعب بأسعارها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك.
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الرقابة على الأسواق، و المحلات التجارية و المخابز و محطات تموين السيارات، خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك؛ للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية و الغذائية، و بجودةٍ متميزة و بأسعارها المعتادة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة المشتقات البترولية في محطات تموين السيارات.
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (11)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (12)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (1)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (2)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (3)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (4)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (5)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (6)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (7)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (8)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (9)
جانب من الحملة التموينية على أسواق ومحلات الإسماعيلية (10)
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