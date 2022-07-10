حملات تموينية للرقابةِ على الأسواق والمحال التجارية بالإسماعيلية.. صور

كما تم المرور على المحلات التجارية (السوبر ماركت)؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة، و الرقابة على الأسعار و عدم احتكار السلع و التلاعب بأسعارها،بالإضافة للمرور على عدد من المخابز البلدية؛ للتأكد من انتظام العمل بها، و الإعلان عن مواعيد التشغيل، و نظافة أدوات العجن، و إنتاج خبز مطابق للمواصفات و الأوزان القانونية وإعطاء بون الصرف للمواطن و الالتزام بالحصص التموينية المُقررة.

كذلك المرور على عدد من محطات تموين السيارات بالوقود؛ للتأكد من توافر كافة المنتجات البترولية، و عدم احتكارها و التلاعب بأسعارها خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة الرقابة على الأسواق، و المحلات التجارية و المخابز و محطات تموين السيارات، خلال إجازة عيد الأضحى المُبارك؛ للتأكد من توافر كافة السلع الأساسية و الغذائية، و بجودةٍ متميزة و بأسعارها المعتادة، بالإضافة إلى التأكد من توافر كافة المشتقات البترولية في محطات تموين السيارات.