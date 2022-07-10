ضبط عاطل أطلق النار على صديقه فى الدقهلية

الدقهليه شريف الديب

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا بمحافظة الدقهلية ، من ضبط عاطل بعد قيامه بإطلاق أعيرة نارية على صديقه بمنطقة السوق التحتانى بمدينة طلخا مما تسبب فى إصابته بإصابات بالغة ونقل إلى المستشفى لتلقى العلاج، وذلك بعد نشوب خلافات مالية بينهما.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة، بسماع دوى إطلاق نار بمنطقة السوق ونتج عن ذلك إصابة أحد الأشخاص ونقله إلى المستشفى فى حالة خطرة.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلى مكان البلاغ بالفحص تبين إصابة شخص يدعى "عمر عبد الجواد الباز،24 عاما ومصاب بطلق نارى من فرد خرطوش على يد صديقه ويدعى "ياسر.م.م.ع"، 20 عاما، عاطل، وشهرته "ياسر الإيطالي" وذلك بعد نشوب خلافات مالية بينهما.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن السلاح النارى المستخدم فى ارتاب الواقعة" فرد خرطوش".

حرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.