عامل يقتل شقيقه فى أول أيام عيد الأضحى بالدقهلية بـ"حجر "

الدقهلية شريف الديب

لقى شخص مصرعه على يد شقيقة بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية محافظة الدقهلية باستخدام "حجر"، وذلك بعد نشوب خلافات بينهما أول أيام عيد الأضحى، وتمكنت قوة من ضباط المباحث من ضبط المتهم، ونقل جثمان الضحية إلى مشرحة مستشفى المنصورة تحت تصرف النيابة العامة.

كان مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المطرية بمقتل شخص خلال مشاجرة مع شقيقه بنطاق قرية العصافرة التابعة المركز.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية الى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن طرفي المشاجرة كلا من "محمد.ال.ال.م" 43 عامًا، عاطل، مصاب بجرح متهتك غائر بمنتصف فروة الرأس وتوفي إثر ذلك، شقيقه يدعى "أحمد.ال.ال.م" 30 عامًا عامل ويقيمان بذات القرية.

وتبين أن مشاجرة وقعت بين الشقيقين على إثرها أقدم الثاني بقذف شقيقه بحجر أدي الى إصابته بنزيف في المخ وكسر بالجمجمة مما تسبب في وفاته بسبب وجود خلافات عائلية بينهما.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ونقل جثمان المتوفي الي مشرحة مستشفى المنصورة الدولي.