ضبط سجائر وملح طعام ومبيدات زراعية مجهولة المصدر بالغربية

الغربية ــ عادل ضرة

شنت مديرية التموين بالغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل التموين، حملة برئاسته وعضوية جمال هنيدى مدير الإدارة وياسر مراد مدير الرقابة ومحمد الشيخ علي أحد محلات بيع السجائر بمدينة طنطا، حيث تمكنت من ضبط 3000 علبة سجائر صينى مجهولة المصدر بطنطا وتحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار تشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع اساليب الغش التجاري للمواطنين، تشكلت حملة تموينية من ادارة تموين كفر الزيات للمرور بدائرة مركز كفر الزيات أسفرت الحملة عن ضبط المسؤول عن احد محلات بيع المبيدات الزراعية بناحية بلشاي لحيازته بغرض البيع عدد 40عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتم ضبط هذه الكمية وضبط المسؤول عن احد محلات بيع المواد الغذائية جملة لحيازته بغرض البيع 250 كيلو ملح طعام مجهول المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرة وتم ضبط هذه الكمية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرير 2 مخالفة إنتاج خبز ناقص الوزن وعدد2 مخالفة إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية لمخابز بلدية بناحية مدينة كفر الزيات.