سفارة مصر في باكستان تنظم حفل استقبال بمناسبة ذكرى العيد الوطنى.. صور

كتب: أحمد جمعة

نظم السفير المصرى لدى باكستان د. طارق دحروج والسيدة حرمه حفل استقبال بمناسبة الذكرى السبعين لثورة 23 يوليو، وذلك بحضور عدد كبير من المسؤولين الباكستانيين والسفراء المعتمدين لدى إسلام أباد، بمشاركة أعضاء السفارة ورؤساء المكاتب الفنية.

يأتى هذا الاحتفال فى الوقت الذى تشهد فيه العلاقات الثنائية بين مصر وباكستان تطورا ملحوظا حيث قام وزير الخارجية سامح شكرى بزيارة إسلام أباد فى شهر مارس الماضى لعقد مشاورات ثنائية مع الجانب الباكستانى والمشاركة فى مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، وهى الزيارة التى تعد الأولى من نوعها لوزير خارجية مصر إلى باكستان منذ أكثر من 20 عاما.

شارك فى الاحتفال رئيس مجلس النواب الباكستانى وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ والقلب التاريخى لحزب الرابطة الحاكم النائب رجا ظفر الحق وهو سفير سابق لدى مصر ورئيس سابق لمجلس الشيوخ، بالإضافة لحضور وكيل اول وزارة الخارجية الباكستانية جاويد عمرانى وإمام المسجد الملكى فى لاهور وهو أكبر مساجد باكستان، وكذلك وزير مكافحة المخدرات الباكستاني، ووزيرة المرأة نوليفار بختيار وعشرات من الشخصيات الحزبية والبرلمانية البارزة فى باكستان.

وحضر الاحتفال أيضا السفارات العربية بالكامل بأعضائها، وكذلك سفراء الدول الأجنبية، شهد الحفل مشاركة من الأحزاب المكونة للحكومة الباكستانية الحالية عبر الوزراء وهما حزبا الرابطة الاسلامية تيار نواز وتيار قائد أعظم بالإضافة لأعضاء فى حزب الشعب الباكستاني.



سفير مصر لدى باكستان يتوسط الحضور في حفل العيد الوطني



السفراء العرب لدى إسلام أباد يشاركون في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني



السفراء العرب لدى إسلام أباد يشاركون في احتفالات العيد الوطني



السفراء العرب لدى إسلام أباد يشاركون في احتقال السفارة المصرية بالعيد الوطني



السفراء العرب لدى باكستان يشاركون في احتفالات العيد الوطني



امام المسجد الملكي في لاهور اكبر مساجد باكستان يشارك في احتفال السفارة المصرية بالعيد الوطني



حرم السفير المصري لدى باكستان رفقة الحضور في احتفالية العيد الوطني



رئيس البرلمان الباكستاني ضيف الشرف في احتفالية السفارة المصرية



سفير مصر لدى إسلام أباد مع ملحق الدفاع السعودي



سفير مصر لدى إسلام أباد مع ممثل مصر للطيران في باكستان



سفير مصر لدى باكستان مع جانب من المسؤولين الباكستانيين



سفير مصر لدى باكستان وحرمه رفقة سفيري الجزائر وفلسطين لدى إسلام أباد



سفير مصر لدى باكستان يصافح قطب حزب الرابطة ووزير الاعلام الباكستاني ورئيس مجلس الشيوخ السابق



مسؤولون باكستانيون يشاركون كضيوف شرف في حفل العيد الوطني لسفارة مصر لدى باكستان



احتفال سفارة مصر لدى إسلام أباد بالعيد الوطني



حرم السفير المصري لدى باكستان تتوسط الحضور المشاركات بالحفل



احتفالات سفارة مصر لدى باكستان بالعيد الوطني



السفارة المصرية لدى باكستان تنظم احتفالية العيد الوطني