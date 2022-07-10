اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 06:19 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جامعة طنطا: قفزة غير مسبوقة لتقييم المجلات العلمية للجامعة بنسبة 300%

الأحد، 10 يوليه 2022 05:47 م
رئيس جامعة طنطا: قفزة غير مسبوقة لتقييم المجلات العلمية للجامعة بنسبة 300% تطوير التقييم لجامعة طنطا
الغربية عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا في بيان له أن نجاح المجلات العلمية بجامعة طنطا في الحصول على التقييم الأعلى من المجلس الأعلى للجامعات، يعد قفزة غير مسبوقة في تقييم المجلات العلمية بالجامعة، حيث تضاعف إجمالي نقاط  تقييم المجلات العلمية التابعة للجامعة بنسبة  300%  مقارنة بعام 2020  بإجمالي 90 نقطة هذا العام مقابل 30 نقطة عام 2020، وتطور التقييم إلى أن حصدت 12 مجلة من المجلات العلمية التابعة لكليات الجامعة على أعلى تقييم من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن ذلك جاء تتويجاً لجهود العاملين، بعد تطبيق سياسات النشر الدولي التي تم تطويرها، مهنئا قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة والكليات على هذا الإنجاز العظيم، الذى يأتى نتاج دعم جهود تطوير البحث العلمي ودعم منظومة التعليم ومواكبة التقدم العالمي بكافة كليات الجامعة، وتحفيز الأبحاث وإنتاج المعرفة لتعزيز قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.

وأضاف الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن 12 مجلة علمية تابعة لكليات جامعة طنطا حصدت أعلى تقييم طبقاً للمجلس الأعلى للجامعات شملت مجلة Tanta Scientific Nursing Journal  الصادرة عن كلية التمريض ومجلة Tanta Dental Journal  الصادرة عن كلية طب الأسنان ومجلة التجارة والتمويل الصادرة عن كلية التجارة  والمجلة العلمية بكلية الآداب ومجلة روح القوانين الصادرة عن كلية الحقوق والمجلة العلمية لعلوم التربية الرياضية و المجلة العلمية لعلوم التربية النوعية ومجلة Journal of  engineering Research  الصادرة عن كلية الهندسة ومجلة Tanta Medical Journal  الصادرة عن كلية الطب ومجلة البحوث المحاسبية الصادرة عن كلية التجارة ومجلة كلية التربية ومجلة Delta Journal of science  الصادرة عن كلية العلوم ، فيما حصلت المجلة العلمية الصادرة عن كلية الصيدلة Journal of Advanced medical and pharmaceutical Research على تقييم 6.5 من 7 طبقاً لأحدث تقييم.

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

نائب رئيس جامعة طنطا

المجلات العلمية بجامعة طنطا



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة