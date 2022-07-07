7 ملايين جنيه لتمويل 11 مشروعا بحثيا بجامعة طنطا

أكد الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا أن الجامعة تتوجه نحو البحث العلمي الذي يخدم خطة الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030»، موضحاً أن خطة الجامعة لتطوير منظومة البحث العلمي تهدف أيضًا إلى حث الباحثين على المشاركة في البحوث التطبيقية المتميزة في مجالات التنمية المتعددة الخاصة بالطاقة المتجددة وتوفير الطاقة وتحلية المياه وتطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وغيرها من المجالات التى تساهم في زيادة الدخل القومي.

أوضح الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث أن تمويل مركز البحوث لـ11 مشروعًا بحثيًا بالجامعة بدعم مالى 7 ملايين جنيه فى مجالات تطوير نظام تحلية المياه، حلول تقنية النانو للإنتاج والاستخدام الكفء لوقود الديزل الحيوى، نظام تشخيصى للأمراض الجلدية سريع ومتكامل، استخدام المعالجة الموزعة فى إدارة الوثائق الإدارية، دراسات استكشاف جيولوجية وجيوفيزيائية متكاملة للخامات المعدنية، معلوماتية الطاقة المتجددة، تحضير أغشية بوليمرية جديدة مضادة للميكروبات، توليفات نانوية جديدة كحوامل للأدوية، تصميم مواد نانونية معدلة ذكية مستحثة بالضوء ، تطوير أدوات تجهيزية (Kits ) تجارية ،دراسات على التعبير المتباين للسيتوكينات والترنسكريبتوم و miRNA.