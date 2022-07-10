اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 05:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تعرف على 5 مشروعات لشركة مياه الشرب في سوهاج بـ183 مليون جنيه

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 ص
تعرف على 5 مشروعات لشركة مياه الشرب في سوهاج بـ183 مليون جنيه محطه مياه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، العديد من الإنجازات وذلك من خلال تنفيذ مشروعات متعددة في مقدمتها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا من أجل ضمان وصول كوب مياه نظيف للمواطنين من أجل صحة أفضل ولم تكتف الشركة بتنفيذ المشروعات فقط بل أنها تقوم بتطوير نفسها من خلال تدعيم أفرع الشركة بالمعدات الحديثة التي تضمن حل المشكلات في أقل وقت ممكن.

اليوم السابع من خلال الإنفوجراف التالى يوضح بعض الإنجازات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن خلال أنشطة الشركة المختلفة تعرف عليها:

 

1بتكلفه 111 مليون جنيه إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة بسوهاج.

 

2بتكلفه 1.8 مليون جنيه تدعيم مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج.

 

3بتكلفة 57 مليون جنيه تنفيذ محطة مياه الشرب بقرية الأحايوة شرق سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

 

5بتكلفة 14.5 مليون جنيه معدات جديدة تدخل الخدمة بشركة مياه الشرب بسوهاج لخدمة المواطنين.

 

 


سوهاج

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مياه سوهاج

مشروعات

حياة كريمة

شكة مياه الشرب



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة