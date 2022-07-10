تعرف على 5 مشروعات لشركة مياه الشرب في سوهاج بـ183 مليون جنيه

سوهاج محمود مقبول

حققت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج، العديد من الإنجازات وذلك من خلال تنفيذ مشروعات متعددة في مقدمتها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجا من أجل ضمان وصول كوب مياه نظيف للمواطنين من أجل صحة أفضل ولم تكتف الشركة بتنفيذ المشروعات فقط بل أنها تقوم بتطوير نفسها من خلال تدعيم أفرع الشركة بالمعدات الحديثة التي تضمن حل المشكلات في أقل وقت ممكن.

اليوم السابع من خلال الإنفوجراف التالى يوضح بعض الإنجازات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ومن خلال أنشطة الشركة المختلفة تعرف عليها:

1 - بتكلفه 111 مليون جنيه إحلال وتجديد محطة مياه طهطا السطحية المرشحة بسوهاج.

2 – بتكلفه 1.8 مليون جنيه تدعيم مهمات السلامة والصحة المهنية للعاملين بمياه سوهاج.

3 – بتكلفة 57 مليون جنيه تنفيذ محطة مياه الشرب بقرية الأحايوة شرق سوهاج ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة

5 – بتكلفة 14.5 مليون جنيه معدات جديدة تدخل الخدمة بشركة مياه الشرب بسوهاج لخدمة المواطنين.