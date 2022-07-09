حياة كريمة ترسم البسمة فى قرى الأقصر.. تنفيذ 500 مشروع بـ9 مليارات جنيه (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تستكمل محافظة الأقصر العمل على قدم وساق يومياً فى مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وهو المشروع القومي لتطوير القرى المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث إن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القـرن والذي قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومى فى بداية عام 2021.

وفى هذا الصدد يقول المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف السعى لتحقيق التنمية الشاملة بكافة مستوياتها التعليمية والمجتمعية والصحية والاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة للشباب، وذلك بالعمل على تحسين حياة أهالى الريف ورفع جودة الحياة وتطوير البنية التحتية للمنازل وتحسين المرافق.

وأضاف محافظ الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تستهدف محافظة الأقصر تنفيذ 500 مشروع بإجمالى استثمارات 9 مليارات جنيه، ويبلغ عدد المستفيدين منها 656 ألف مواطن، حيث تستهدف المبادرة إنشاء 13 مجمعا خدميا لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين فى 9 قرى بمدينة إسنا و4 مجمعات بمدينة أرمنت، وضمن المبادرة يبرز اسم "سكن كريم" التى تشمل إنشاء وإحلال وتجديد ورفع كفاءة 9631 وحدة فى إسنا وأرمنت، ويجرى تنفيذ خطة إحلال وتجديد الكبارى والممرات والجسور وإنشاء كبارى جديدة بإجمالى 21 مشروعا، 12 منهم فى مدينة إسنا و9 مشروعات فى أرمنت، بالإضافة إلى تنفيذ 7 نقاط إسعاف جديدة وتطوير 8 نقاط إسعاف موجودة، وفى مركزى إسنا وأرمنت أيضًا يتم إنشاء 8 مراكز شباب جديدة، وتطوير 29 مركزا قائما بنسبة تنفيذ تصل إلى 35%.

وقال المستشار مصطفى ألهم إن مبادرة حياة كريمة يتم تنفيذها لتحسين جودة حياة المواطن بالريف والقرى وتستهدف توفير المرافق من صرف صحى ومياه وكهرباء واتصالات وغاز وخلافه، وكذلك توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وإنشاء مجمعات خدمية فى الوحدات المحلية القروية لتوفير عناء مشقة الذهاب للمدن، وتوسعة المدارس وإحلال وتجديد مراكز الشباب، مؤكداً للأهالى حرصه على تلبية كافة احتياجاتهم بما يتناسب مع خطة الحكومة لتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن كافة قطع الأراضى التى وهبها الأهالى للمحافظة لتنفيذ مشروعات عليها سيتم دراسة استغلالها فى إنشاء مشروعات لخدمة المواطنين فى حالة صلاحية الموقع وعقب رفعه مساحياً من قبل المختصين، وأن كافة المشروعات التى يجرى تنفيذها روعى فيها التوزيع السكانى والمساحى والعوامل الديموغرافية لكل قرية من قبل الجهات المنوطة بتنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة.



اجتماع لبحث مشروعات حياة كريمة



الاعمال الجارية في تبطين الترع



العمل فى تبطين الترع بالأقصر



العمل فى مبانى حياة كريمة



تبطين الترع ضمن حياة كريمة



تبطين وتأهيل الترع فى الأقصر



تطوير مدرسة ضمن حياة كريمة_1



تطويرمدارس بالمبادرة



جانب من التبطين للترع



جانب من العمل فى تبطين الترع جنوب الأقصر



جانبمن تطوير المدارس بالأقصر



جولات على مشروعات حياة كريمة



قيادات المدن يتفقدون العمل بالمشروعات



مبانى حياة كريمة فى الاقصر



متابعة العمل فى المشروعات باسنا



مجمعات خدمة المواطنين بالقرى



مراكز شباب ورياضة بالأقصر



مشروع مركز تجميع القمامة باسنا



مشروعات حياة كريمة المختلفة بالأقصر



مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر



مقر مشروع لتجميع القمامة بالأقصر



ملامح مشروعات حياة كريمة تظهر على الأرض بالأقصر