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تجديد رخص السيارات إلكترونيا.. التفاصيل عبر بوابة المرور

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 ص
تجديد رخص السيارات إلكترونيا.. التفاصيل عبر بوابة المرور المرور- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة المرور الإلكترونية، تجديد تراخيص السيارت إلكترونيا لتخفيف الزحام عن وحدات التراخيص، والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وهناك شروط لتجديد الرخص ومنها:

الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط الإلكترونى.

- لتجديد الرخصة يجب على المستخدم الموافقة على الشروط والأحكام التالية.

- يختار المستخدم رخصة المركبة المطلوب تجديدها.

- يجب أن تكون المركبة بنوع ترخيص ملاكي أو دراجة نارية وأن تكون أقل من 2030 سي سي .

- يجب على المستخدم أن يقوم بدفع جميع الرسوم والمخالفات والتأمين لإجراء عملية تجديد الرخصة .

- لا يجوز توصيل الرخصة في حالة وجوب الفحص الفني أو وجود حظر بيع أو عدم وجود ملصق إلكتروني .

- عند التقديم على تجديد للرخصة للمستخدم الحق في اختيار إذا كان يريد توصيل الرخصة إلى عنوان معين أم أنه يريد استلامها من وحدة المرور و ذلك في حالة ان المركبة ليست في حالة فحص أو حظر.

- إذا اختار المستخدم توصيل الرخصة فسيتم تحديث الطلب بعد اصدار الرخصة برقم شحنة التوصيل ويتم عرض رقم الشحنة في الطلب الموجود .

- المستندات المطلوبة الرخصة السابقة .

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل وشهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"

 

 

 


إدارة المرور

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