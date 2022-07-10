اليوم السابع
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بيطري الشرقية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 04:24 م
بيطري الشرقية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر.. صور
الشرقية - إيمان مهنى

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أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطرى خلال أول عيد الأضحى المبارك والإشراف على أعمال ذبح الأضاحى للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحى وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات على المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

 

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى مدير مديرية الطب البيطرى بالشرقية أن أول أيام عيد الأضحى المبارك، قامت المديرية بالإشراف على أعمال ذبح ( 394 ) أضحية ما بين ( 192 أبقار – 113 جاموس – 53 ضأن – 24 ماعز – 12 جمل ) وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.

 

 وأشار مدير مديرية الطب البيطرى إلى قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور على المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الاحتياجات من كوادر طبية بيطرية وأدوات وأجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

 

 

بيطري الشرقـية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر (1)
بيطري الشرقـية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر (1)

 

بيطري الشرقـية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر (2)
بيطري الشرقـية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر (2)

 

بيطري الشرقـية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر (3)
بيطري الشرقـية يشرف على ذبح 394 رأس ماشية وأغنام أضاحي بالمجازر (3)

 


الشرقية

مجازر الشرقية

بيطري الشرقية



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