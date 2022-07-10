بعد وفاة فتاة بالغربية بسببها.. كيف تسبب لسعة النحل والدبابير الموت؟

كتبت فاطمة خليل

أثار حادث وفاة فتاة بمحافظة الغربية بعد إصابتها بلسعة نحلة تساؤلات حول إمكانية تسبب لسعة النحل في وفاة أي شخص، وهو ما نتعرف عليه في هذا التقرير؟

وكانت الفتاة سهر عزمي إبراهيم المنشاوي (29 عامًا) قد توفيت متأثرة بإصابتها بلسعة النحلة أدت لسقوطها مغشيًا عليها وانتقلت للمستشفى بعد يومين من تعرضها للسعة النحل، حيث تأثرت بصدمة حساسية حادة من لسعات النحل أدت لتوقف القلب.

كما حدثت نفس الواقعة في شهر مايو الماضى، حيث توفى شاب في محافظة طنطا يدعى نادر خالد الجزار، 32 عاما، بعد تعرضه للسعة نحلة ورغم نقله إلى المستشفى لم يتمكن الأطباء من إنقاذه لإصابته بالحساسية.

ولكن كيف يمكن أن تتسبب لسعات النحل في الوفاة؟

ذكر موقع merckmanuals الأمريكى أن لسعات النحل والدبابير عادة ما تسبب الألم والاحمرار والتورم والحكة، لكن ردود الفعل التحسسية غير شائعة ولكنها قد تكون خطيرة لذا يجب إزالة اللسعات فور حدوثها وعدم الانتظار، ويمكن أن يساعد الكريم أو المرهم في تخفيف الأعراض.

يمكن للشخص العادي أن يتحمل بأمان 10 لسعات لكل 500 جرام من وزن الجسم وهذا يعني أن الشخص البالغ العادي يمكنه تحمل أكثر من 1000 لسعة، في حين أن 500 لسعة يمكن أن تقتل طفلًا ومع ذلك ، في الشخص الذي لديه حساسية من مثل هذه اللدغات، يمكن أن تسبب لدغة واحدة الموت بسبب رد فعل تحسسي (رد فعل تحسسي يهدد الحياة حيث ينخفض ​​ضغط الدم ويغلق مجرى الهواء).

في الولايات المتحدة ، يموت 3 أو 4 مرات من لسعات النحل أكثر من لدغات الأفاعي.

ووصل نوع أكثر عدوانية من نحل العسل ، يسمى نحل العسل الأفريقي (النحل القاتل)، إلى بعض الولايات الجنوبية الغربية من أمريكا الجنوبية من خلال مهاجمة ضحيتهم في أسراب ، يتسبب هذا النحل في رد فعل أكثر حدة من النحل الآخر.

أعراض حساسية لسعات النحل

تسبب لسعات النحل والدبابير والدبابير ألمًا فوريًا ومنطقة حمراء ومنتفخة ومثيرة للحكة في بعض الأحيان حوالي نصف بوصة (حوالي 1 سم).

في بعض الأشخاص ، تتضخم المنطقة حتى يصل قطرها إلى 2 بوصة (5 سم) أو أكثر خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة. في بعض الأحيان يتم الخلط بين هذا التورم والعدوى، وهو أمر غير معتاد بعد لسعات النحل.

قد تسبب تفاعلات الحساسية طفح جلدي وحكة في كل مكان وأزيز وصعوبة في التنفس وصدمة.

عادة ما تسبب لسعة النمل النار ألمًا فوريًا ومنطقة حمراء متورمة تختفي في غضون 45 دقيقة ثم تتكون بثرة ، وتتمزق في غضون يومين إلى ثلاثة أيام ، وغالبًا ما تصاب المنطقة بالعدوى.

في بعض الحالات ، تظهر بقعة حمراء منتفخة ومثيرة للحكة بدلاً من البثور.

قد تلتهب الأعصاب المنعزلة ، وقد تحدث النوبات عند الأشخاص الذين أصيبوا بعدد كبير جدًا من اللسعات.

علاج لدغات النحل



-علاجات الجلد والأدوية عن طريق الفم لتقليل الألم والتورم

-حقن الإبينفرين لتفاعلات الحساسية

-في بعض الأحيان إزالة التحسس لمنع ردود الفعل التحسسية

قد تترك النحلة أثرها في الجلد. يجب إزالة اللدغة بأسرع ما يمكن عن طريق الكشط بحافة رقيقة مملة (على سبيل المثال ، حافة بطاقة ائتمان أو سكين طاولة رفيع).

-مكعب ثلج ملفوف بالبلاستيك وقطعة قماش رفيعة ويوضع فوق اللدغة يقلل الألم، جنبًا إلى جنب مع مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ومضادات الهيستامين التي تؤخذ عن طريق الفم.

غالبًا ما يكون الكريم أو المرهم الذي يحتوي على مضادات الهيستامين أو الكورتيكوستيرويد أو مزيجًا منهما مفيدًا.

ردود الفعل التحسسية الشديدة (تفاعلات الحساسية) تعالج في المستشفى بالإبينفرين والسوائل الوريدية وأدوية أخرى.

يجب أن يحمل الأشخاص الذين لديهم حساسية من اللسعات دائمًا حقنة محملة مسبقًا من الإبينفرين (متوفرة بوصفة طبية)، مما يساعد على عكس تفاعلات الحساسية أو الحساسية.

يخضع الأشخاص الذين عانوا من رد فعل تحسسي شديد تجاه لسعة النحل أحيانًا لإزالة الحساسية (العلاج المناعي لمسببات الحساسية) على مدار عدة سنوات ، مما قد يساعد في منع تفاعلات الحساسية في المستقبل.