السيطرة على حريق فى حوش بسوهاج بسبب ماس كهربائى

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية بسوهاج، برئاسة العميد احمد عزت مدير الإدارة، من السيطرة على حريق بحوش بدائرة مركز شرطة جهينة غربى سوهاج دون حدوث إصابات بشربة، وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بنشوب حريق بحوش ملحق بمنزل بدائرة المركز وتمت السيطرة عليه بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد العزازى مفتش مباحث المركز بنشوب الحريق بحوش ملحق بمنزل ملك المدعوة فرج الله ع م 44 سنة ربة منزل وتقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده " دون حدوث إصابات

وبسؤال مالكة الحوش أفادت بمضمون ما جاء بالتحريات وأرجعت أن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وأضافت إحتراق كمية من البوص ونفت الشبهة الجنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.