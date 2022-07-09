السيطرة على حريق محدود داخل مسجد فى دمياط

دمياط - فريق المحافظات

تمكنت قوات الأمن، من السيطرة على حريق محدود اندلع داخل مسجد بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، وذلك بعد تفاجئ الأهالى باندلاع النيران بأحد الأدوار العلوية للمسجد.

وكانت قوات الأمن قد تلقت بلاغا أفاد وقوع حريق داخل أحد المساجد بقرية العنانية التابعة لمركز دمياط، وعلى الفور تحركت قوة شرطية برفقة سيارات الإسعاف والحماية المدينة والتي تمكنت من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية، وحررت قوات الأمن المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الأمر.

وأكد شهود عيان، أن ماس كهربي تسبب في وقوع حريق محدود بأحد الأدوار العلوية للمسجد، مؤكدين أنه تمت السيطرة على الأمر دون وجود خسائر بشرية أو إصابات بين الأهالى.

واستقبلت مساجد محافظة دمياط صلاة عيد الأضحى المبارك، وسط أجواء احتفالية، كما شارك شباب المحافظة في تزيين المساجد والساحات التى تم إعدادها لأداء صلاة العيد استعدادا لاستقبال المصليين.

كما قام بعض الأهالى بتوزيع الهدايا على المواطنين بالشوارع والميادين العامة احتفالا بعيد الأضحى المبارك.