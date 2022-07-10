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الحماية المدنية تسيطر على حريق بالوحدة الصحية لقرية دمشير في المنيا

الأحد، 10 يوليه 2022 11:21 م
الحماية المدنية تسيطر على حريق بالوحدة الصحية لقرية دمشير في المنيا سيارات مطافئ - أرشيفية
المنيا - حسن عبد الغفار

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق محدود نشب بمجموعة أخشاب بجوار الوحدة الصحية بقرية دمشير التابعة لمركز المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغًا يفيد بوجود حريق محدود بالوحدة الصحية بقرية دمشير، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية لمكان الحريق، وتمكنت من إلسيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أو إصابات.

وأفادت التحريات الأولية، بأن سبب الحريق، هو اشتعال بالأخشاب المتواجدة في محيط المستشفى، ما أدى إلى نشوب حريق في المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

 

 


مديرية الامن

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الحماية المدنية

اخبار المنيا

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