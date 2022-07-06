إقبال كبير من المواطنين على شواطئ الغردقة .. بث مباشر

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، صباح اليوم الأربعاء لايف جديد من شاطئ النادى الاجتماعى بمدينة الغردقة، والذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين، منذ ساعات الصباح، كذلك شهدت شواطئ البحر الأحمر حالة من المد.

وأقبل فى ساعات الصباح الكثير من المواطنين على شاطئ النادى الاجتماعى بالغردقة أكثر الشواطئ إقبالا ، وذلك يرجع لموقعه وسط مدينة الغردقة، وكذلك لوجود عدد كبير من المواطنين بمدينة الغردقة أعضاء فى النادى الاجتماعى بالغردقة .

وأكد أشرف فؤاد مدير النادى الاجتماعى بالغردقة، أن شاطئ النادى أكبر الشواطئ إقبالا من بين شواطئ البحر الأحمر، وذلك نسبة لسعر تذكرة دخوله 50 جنيه، وكذلك لمعدلات الأمان المرتفعة بالشاطئ وهى تحديد أماكن السباحة من خلال شمندورات مائية لتوضيع علامات السباحة من عدمه.

كذلك تواجدت سيارة إسعاف بشكل دورى ويومى، وذلك بعد توقيع بروتوكول مع مرفق إسعاف البحر الأحمر بتخصيص سيارة فى الصيف والمناسبات داخل النادى تحسبا لحدوث حالات غرق أو ما شبه ذلك .

وتابع : أن هناك أكثر من 16 منقذ متواجدين للشاطئ ويتم زيادتهم خلال الأعياد والمناسبات حفاظا على سلامة المواطنين وأرواحهم، مؤكدا أن خلال أيام العيد سيتم زيادة المقاعد وكذلك زيادة المنقذين والتأكيد على الوافدين بالالتزام بقواعد الدخول للشاطئ.



اقبال المواطنين علي الشواطئ بالغردقة



اقبال علي شاطئ النادي الاجتماعي بالغردقة