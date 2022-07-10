إصابة 11 شخصا فى حادثى طرق بالإسماعيلية والأقصر

المحافظات – أحمد مرعى - صبرى غانم

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات كسور وجروح ونزيف داخلى نتيجة تصادم سيارتين أحدهما ملاكى وأخرى ميكروباص على طريق العريش القنطرة شرق بالقرب من كوبرى جلبانة دائرة مركز شرطة القنطرة شرق وتم نقل المصابين لمستشفى القنطرة شرق لتلقى العلاج اللازم.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق العريش القنطرة بالقرب من قرية جلبانة.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع ب6 سيارات اسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية واسفر الحادث عن إصابة كلا من حسن سلمى سلامة 28 عام مصاب بكسر مضاعف بالفخذ الأيمن واشتباه نزيف داخلى بالبطن وسعاد سيد محمد35 عام مصابة اشتباه كسر بالقدم اليمنى وجرح قطعى اسفل الدقن وروقية حسن سلمى 3 أعوام مصابة بكدمات وسحجات بالجسم وروتانا حسن سلمى عامين مصابة بكدمة بالعين اليمنى ورحيق حسن سلمى عامين مصابة بجروح بفروة الراس وجمعيهم مقيمين قرية رومانة شمال سيناء وأحمد حمادة محمد 25 عام مقيم بالعريش مصاب جرح قطعى بالوجه.

على الفور تم نقل المصابين إلى مستشفى القنطرة شرق لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تحرر المحضر اللازم بالحادث واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.

وفى الأقصر، شهدت مدينة إسنا، اليوم الأحد، وقوع حادث مرورى بانفجار العجلة الأمامية لسيارة ملاكى على طريق مصر أسوان الصحراوى، مما أسفر عن إصابة 5 مواطنين بينهم 3 أطفال بكدمات وجروح وتم نقلهم للمستشفى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية كانت بتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بوقوع حادث بانفجار العجلة الأمامية لسيارة ملاكى على طريق مصر أسوان الصحراوى أمام إحدى محطات البنزين، مما أسفر عن إصابة كل من "فوبينا.ف.م" 8 سنوات، و"أونيل.أ.ج" 2 سنة، و"جرجس.أ.ج" 14 سنة، و"نيفين.ن.س" 30 سنة، و"هايدي.ن.س" 25 سنة، جميعهم مصابين بكدمات وجروح واشتباه نزيف فى المخ، وعلى الفور تم نقلهم عبر 4 سيارات إسعاف إلى مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة إسنا، لإجراء الفحوصات الطبية اللازم لهم لحين خروجهم بصورة طبيعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكانت قد شهدت محافظة الأقصر، حادثى غرق فى مدينة إسنا لشاب وطفل وتم نقلهما لمشرحة مستشفى طيبة التخصصى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، وذلك لحين التصريح بدفن جثمانيهما وتسليمهما لذويهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق، وبداية الواقعة الأولى كانت بتلقى مديرية أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة النجدة يفيد بغرق شاب خلال السباحة فى نهر النيل فى شارع البحر بإسنا، ويدعى "محمد.أ.ع"، 30 سنة عامل فى مطعم كشرى بإسنا ومقيم بكفر الشيخ، وتم وضع جثمان الشاب فى مشرحة المستشفى لحين التصريح بالدفن وتسليمه لذويه، أما الحادث الثانى فشهدت ترعة قرية طفنيس بمدينة إسنا، غرق طفل يدعى "شهاب.ع.أ" 7 سنوات، وتم استخراج جثمانه ووضعه فى مشرحة المستشفى وصرحت النيابة لأسرته بتسليمه ودفنه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.