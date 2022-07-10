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بينهم أطفال.. أسماء 9 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بقنا

الأحد، 10 يوليه 2022 03:43 م
بينهم أطفال.. أسماء 9 مصابين فى حادث تصادم سيارتين بقنا حادث تصادم - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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ارتفع عدد إصابات حادث تصادم سيارتين، لـ 9 أشخاص، بمدخل الزوايدة التابعة لمركز نقادة جنوب قنا.


تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 9 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمدخل قرية الزوايدة التابعة لمركز نقادة، والدفع بسيارات إسعاف نقل المصابين إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن إصابة شيماء حسين سيد، 24 عاما، أسماء حسين سيد، 6 أعوام، يوسف أبو اليمين عبد الراضى، 28 عاما، عماد يوسف أبو اليمين، شهرين، يحيى يوسف أبو اليمين، عامين، أسماء محمد أبو اليمين، 3 سنوات، أنس محمد أبو اليمين، 7 سنوات، خالد محمد أبو اليمين 9 سنوات، نسمة نور مبارك 28 عاما.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.

 


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