أوكرانيا: مطالبة سكان خيرسون بإخلاء المدينة تمهيدا لشن هجوم مضاد

كتب أحمد عرفة

أعلنت السلطات الأوكرانية، عن مطالبة سكان خيرسون بإخلاء المدينة تمهيدا لشن هجوم مضاد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكرانى إيرينا فيريشوك: "نحض سكان خيرسون على إخلائها بشكل عاجل".

وفى وقت سابق أكد تقرير للأمم المتحدة حول أضرار الحرب الأوكرانية أن البلاد تضرر فيها 25 ألف كلم من الطرق وأكثر من 300 جسر منذ 24 فبراير، وفق أحدث تقديرات الحكومة الأوكرانية، كما تضررت البنية التحتية الحيوية الأخرى فى جميع أنحاء البلاد، حيث بلغت الخسائر 95 مليار دولار.

وكانت وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أطلقت نداءً عاجلاً من أجل الوصول إلى المرضى والمصابين المحاصرين فى الحرب فى أوكرانيا، بما فى ذلك "المئات" من ضحايا الألغام الأرضية، و"الأطفال، والنساء الحوامل، وكبار السن".

ووفق التقرير " دعا كبار مسؤولى الأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتمكين إيصال المساعدات بشكل آمن ومستمر إلى الفئات السكانية الضعيفة للغاية فى أوكرانيا، لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، وهو جناح تنسيق المساعدات التابع للأمم المتحدة، أشار مرارا إلى أن الوصول إلى العديد من الأماكن لا يزال خطيرا للغاية أو محظورا.