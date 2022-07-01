وزارة التخطيط: 665 مليار جنيه استثمارات موجهة لقطاع النقل خلال 8 سنوات

كتبت أسماء أمين

نفذت الدولة المصرية مشروعات عملاقة فى مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها مشروعات النقل كان لها النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب على تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحرى فى تقرير التنافسية الدولية

أشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تطور الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع النقل حيث تجاوز الاستثمار العام الموجه لقطاع النقل 665 مليار جنيه خلال الثمان سنوات السابقة (14/2015-21/2022)، وذلك بمعدل يزيد عن 454%، مقارنةً بالسنوات الثمان التى سبقتها (06/2007- 13/2014)، حيث ارتفعت الاستثمارات السنوية الموجهة للقطاع من 16.2 مليار جنيه عام 13/2014 إلى 222.5 مليار جنيه عام 21/2022 بمعدل نمو بلغ 1273%.

وأوضح التقرير أن الاستثمارات الكليّة لقطاع النقل بخطة عام (22/2023) تُقدّر ِبنَحْو 307 مليار جنيه فِى عَامٍ الخِطّة، ويخُص الْهَيْئَات الاقْتِصَادِيَّة نَحْو 72% مِن الْإِجْمَالِى، كَمَا تُشكّلُ الاستثمارات الْعَامَّةِ فِى مَجْمُوعِهَا نَحْوَ 91% مِن إجْمَالِى استثمارات الْقِطَاع، وتعطى هذه الاستثمارات الأولويّة لنهو الـمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقْتِصَادِى عَلَى مُناخ الْأَعْمَال، بِجَانِب الـمشروعات ذَات البُعد الاجْتِمَاعِى الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.

وحول أهم البرامج والمبادرات التى تم تنفيذها أشار تقرير وزارة التخطيط إلى المشروع القومى للطرق، حيث تم إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالى أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم بنسبة نمو 11%، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، إلى جانب التوسع فى إنشاء المحاور العرضية وقد ارتفع عدد المحاور على النيل من 38 محور إلى 59 محور بنسبة نمو 55%، فضلا عن الكبارى العلوية حيث تم إنشاء 1000 كوبرى علوى ونفق ليصل الإجمالى إلى 2500 كوبرى علوى ونفق بنسبة نمو 150%.