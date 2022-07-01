ندوة إرشادية عن آفات المحاصيل الصيفية بإدارة منيا القمح الزراعية فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام المديرية بالتعاون مع معهدى بحوث وقاية النبات والإرشاد الزراعى بتنظيم ندوة إرشادية عن الآفات التى تصيب المحاصيل الصيفية، فى حضور الدكتور على احمد مدير معهد بحوث وقاية النبات والدكتور حاتم الشناف المشرف العلمى للمحافظة والدكتورة سناء أحمد سليم بمركز بحوث الإرشاد الزراعى والمهندس أحمد مصطفى مدير عام الإدارة الزراعية بمنيا القمح والمهندس احمد العساسى مدير المكافحة الحقلية بالمديرية وعدد من المزارعين وذلك بمقر الادارة الزراعية بمنيا القمح.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن الندوة تناولت الحديث عن دودة الحشد الخريفية والآفات التى تصيب المحاصيل الصيفية مثل ظاهرة الهياج الخضرى فى محصول القطن وكيفية علاجها وظاهرة الربط المبكر وهى توقف النبات عن النمو ويحدث له تقزم ويكون علاجها تقليل فترات الرى الرش بمحلول يوريا 40/0 واضافه الأسمدة وتم فتح باب المناقشة والرد على استفسارات الحضور.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين الزراعيين بجميع الإدارات الزراعية بنطاق المحافظة لتوعيتهم بضرورة إستخدام أحدث الأساليب العلمية فى الزراعة والرى لتحقيق أعلى إنتاجية للفدان، مؤكداً أن المحافظة لا تألوا جهدا فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للإرتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المزارعين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزياده إنتاجية المحاصيل الزراعية.

وشدد المحافظ على وكيل وزارة الزراعة بضرورة التأكد من توافر الأسمدة للمحاصيل الزراعية الصيفية مع مراعاة العدالة فى التوزيع طبقا للحصر الفعلي، منعا للإتجار بالأسمدة ووصولها لمستحقيها وكذلك تفعيل دور المرشدين الزراعيين للوصول للفلاحين وتوعيتهم بأحدث الطرق الحديثة للرى والزراعة.