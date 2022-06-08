ندوات إرشادية لمزارعى القطن بقرى الشرقية للنهوض بالمحصول.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد خليفة وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن صنف (جيزة 94) لمزارعي قرية النخاس التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق، ومزارعي قرية ميت سهيل التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح وذلك بأحد الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن في حضور الدكتور مصطفي عرابي والدكتور حسن أمين والدكتور محمد عبد السلام من معهد بحوث القطن والمهندس محمود الشناف اخصائي القطن بالمحافظة ومهندسو الإرشاد بإدارتي الزقازيق ومنيا القمح الزراعيتين وعدد من المزارعين، لافتاً إلي أنه تم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن وإستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

أشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي انتاجية للمحاصيل الزراعية.

بدوره، أشار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إلى أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد إستخدام المياه بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان وتحقيق الإكتفاء الذاتي وتقليل الإستيراد وزيادة الدخل القومي.



ندوتين إرشاديتين عن زراعة محصول القطن