اليوم السابع
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الجمعة، 01 يوليه 2022 11:27 م
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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث اصطدام سيارة بالرصيف بطريق القاهرة الإسكندرية بطوخ

الجمعة، 01 يوليه 2022 11:20 م
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين بحادث اصطدام سيارة بالرصيف بطريق القاهرة الإسكندرية بطوخ اسعاف.. أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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لقي شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين، إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان زكي دائرة مركز شرطة طوخ، جرى نقل المصابين والجثة إلى مستشفى بنها التعليمي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي أمام مزلقان زكى دائرة مركز شرطة طوخ .
 
جرى انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين إصابة شخصين ووفاة آخر، جرى نقلهم جميعا بثلاث سيارات إسعاف لمستشفى بنها التعليمي وتولت النيابة التحقيق. 
 
 

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