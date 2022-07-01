مستشفى حورس بالأقصر ينظم يوما علميا وورشة عمل ويجرى 8 عمليات.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى حورس التخصصي بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، تنظيم فعاليات يوم علمي مميز حافل بالإنجازات لقسم جراحة الأوعية الدموية، حيث استقبل المستشفى الدكتور طارق عبد العظيم أستاذ جراحة الأوعية الدموية بعين شمس، ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى الدمرداش سابقاً، والذي قدم يوما علميا مميزا لأطباء القسم شمل محاضرة عن جراحات الشريان الأورطى الدقيقة.



وعلى هامش اليوم العلمى عقدت ورشة عمل لإجراء عدد 8 عمليات كبرى ومتوسطة، وهى وصلة صناعية بين الشريان الأورطى و الشرايين الفخذية لحالة تعانى من انسداد شرايين الحوض (aortobifemoral bypass)، ووصلة صناعية بين الوريد الإبطى والوريد الفخذى لحالة تعانى من انسداد كامل بالأوردة المركزية (axillo femoral bypass)، وإستئصال تمدد شريانى على الشريان الفخذى ما بعد عملية جراحية cfa pseudo aneurysm excision))، وإصلاح تمدد وريدى نازف بوصلة غسيل كلوى (RCF surgical fistuloplasty)، واستئصال وصلة غسيل كلوى صناعية نازفة وملتهبة (Infected BAG excision )، وإجراء 3 وصلات غسيل كلوى عادية (3 arteriovenous fistulale).



وقام بإجراء العمليات كلا من الدكتور طارق عبد العظيم أستاذ جراحة الأوعية الدموية بعين شمس، والدكتور بيشوى إدوارد لويز أخصائى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور جوزيف أيوب أسعيد أخصائى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد إيهاب أحمد أخصائى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد عبد الخالق أخصائى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أرميا إيليا صليب أخصائى جراحة الأوعية الدموية، والدكتورة هبه فرج حجاجى أخصائى جراحة الأوعية الدموية، والدكتور محمد خليفة محمود نائب جراحة الأوعية الدموية، والدكتور إبرام عادل أبادير نائب جراحة الأوعية الدموية، والدكتور أيمن صفوت نجيب استشارى تخدير، والدكتور معتز رجب اسماعيل أخصائى تخدير.



وأجريت العمليات تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنية فقط سددها المرضي، وتم ذلك تحت إشراف وحضور مدير المستشفى الدكتور أمجد عبد العزيز أحمد، وبمشاركة كلا من إيمان مسعود أمين فنى تخدير، وهيثم نادى ناشد تمريض عمليات، وأمل سيد عبده تمريض عمليات، ومصطفى محمد أحمد تمريض عمليات، وبسمه صبحى فاروق تمريض عمليات، ويمكن الكشف بعيادة الأوعية الدموية بمستشفى حورس بمدينة أرمنت بالأقصر أيام ( السبت والثلاثاء والخميس من الساعة 8 صباحاً حتى 3 مساءاً ) عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب اسرة لسكنك عن طريق الحجز على الخط الساخن 15344 .



مستشفى حورس بالأقصر تنظم يوم علمى وورشة عمل لإجراء 8 عمليات (1)



مستشفى حورس بالأقصر تنظم يوم علمى وورشة عمل لإجراء 8 عمليات (2)



مستشفى حورس بالأقصر تنظم يوم علمى وورشة عمل لإجراء 8 عمليات (3)











