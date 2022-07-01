اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن تطوير شبكات نقل الكهرباء.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 01 يوليه 2022 06:00 ص
كل ما تريد معرفته عن تطوير شبكات نقل الكهرباء.. اعرف التفاصيل وزارة الكهرباء - أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن تطوير  الشبكة القومية لنقل الكهرباء حيث قامت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالعديد من إلاجراءات تهدف إلى تدعيم وتحديث الشبكة الكهربائية فى المجالات التالية:

اولا محطات المحولات:

1-  بلغت سعات محطات المحولات الكهربائية على الجهدين الفائق والعالى حوالي 184.8 ألف ميجافولت أمبير.
 
2-  تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وتوسعة وإحلال وتأهيل محطات محولات قائمة بعدد (118) محطة محولات بإجمالى سعة 80.3 ألف م.ف.أ.، وذلك على النحو التالى:
 
3-  تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (19) محطة على جهد 500/220/22 ك.ف. بسعة اجمالية 31.5 الف م.ف.أ.
 
4-  تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (51) محطة على جهد 220/66/22 ك.ف.، وجهد 220/66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 29.5 الف م.ف.أ.
 
5-  تنفيذ وتوسعة وإحلال محطات محولات لعدد (48) محطة على جهد 66/22 ك.ف.، وجهد 66/11 ك.ف. بسعة اجمالية 19.3 الف م.ف.أ.

ثانيا خطوط نقل الكهرباء:

1- بلغت أطوال الخطوط الهوائية والكابلات الأرضية على الجهدين الفائق والعالى حوالى 54.6 ألف كيلومتر
 
2- تم خلال الفترة الانتهاء من تنفيذ وإحلال خطوط وكابلات بطول 9805 كم خطوط وكابلات وذلك على النحو التالى:
 
3- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 4126 كم على جهد 500 ك.ف.
 
4- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 3666 كم على جهد 220 ك.ف.
 
5- تنفيذ وإحلال خطوط هوائية بطول حوالى 2013 كم على جهد 66 ك.ف

ثالثاً إنشاء مراكز التحكم:

1- جاري العمل حاليا على إنشاء وتحديث عدد 6 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (مصر الوسطى، ومصر العليا، والقناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).
 
2- جارى تنفيذ عدد (5) مراكز تحكم كمرحلة أولى ضمن مشروع إنشاء وتطوير مراكز التحكم بشركات توزيع الكهرباء (عدد 47 مركز تحكم).

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الشركة المصرية لنقل الكهرباء

تطوير شبكات نقل الكهرباء

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